События

18:52 20.12.2020

Правозащитникам известно о 140 задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси

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По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" число задержанных на акциях протеста в республике в воскресенье достигло 140 человек.

Больше всего задержанных в Минске. Правозащитникам известно также о задержаниях в Бресте, Витебске, Гродно, Новополоцке, Борисове, городских посёлках Радошковичи и Смиловичи (Минская область), Солигорске и посёлке Боровляны (Минский район).

Как сообщает в своем телеграм-канале стачечный комитет "Беларуськалия", в Солигорске среди задержанных сопредседатель стачкома Анатолий Бокун и другие члены комитета.

Несанкционированные акции протеста прошли в разных районах белорусской столицы и других городах республики, люди с бело-красно-белой символикой собирались в колонны. Точное количество участников оценить сложно. Силовики препятствовали проведению маршей, проводили задержания.

По данным ГУВД Мингорисполкома, в белорусской столице задержаны около 100 человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента

Теги: #акции_протеста #беларусь
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