События

15:06 20.12.2020

Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

1 мин читать

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 961 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 202,088 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 705 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 35 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 210.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 139,779 тыс. человек (+4 317 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 60 тыс. 99 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 515 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 63,754 тыс. тестов на COVID-19.

Теги: #коронавирус #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 20.12.2020
В Казахстане усилили ограничения по Covid

В Казахстане усилили ограничения по Covid

14:21 20.12.2020
Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

14:20 20.12.2020
В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

В ВСУ от Covid-19 умер сотрудник, за сутки заболели 66 человек, выздоровели 158 – Командование Медсил

11:53 20.12.2020
В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

09:18 20.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 76 млн, жертв вируса - 1,68 млн

08:17 20.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

01:05 20.12.2020
Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

Италия вводит ограничения на передвижения внутри страны на время новогодних праздников

14:59 19.12.2020
Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

Состояние болеющего коронавирусом Макрона не вызывает опасений - врач

11:26 19.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

В Киеве за сутки выявлены 1364 новых случаев COVID-19, в том числе у 52 медиков

09:17 19.12.2020
Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

В Киеве за сутки заболело COVID-19 756 человек, выздоровели 226, умерли 14 – мэр

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине за сутки зафиксировали 8 325 случаев инфицирования Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 20 человек задержали в воскресенье на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

В Беларуси задержали 18-летнего администратора телеграм-канала, распространявшего данные силовиков

Несколько человек задержаны в столице Беларуси за участие в несанкционированных акциях

В начале недели в Украине будет относительно тепло, местами небольшие осадки

Британские власти слишком поздно решились на локдаун в Лондоне - мэр города

В Киеве 20-21 декабря будет туман, видимость 200-500 м

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового типа коронавируса

В Украине объявили штормовое предупреждение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА