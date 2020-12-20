Число заражений COVID-19 в Азербайджане превысило 202 тыс. человек, суточный прирост заражений снижается

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 961 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 202,088 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 705 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 35 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 210.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 139,779 тыс. человек (+4 317 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 60 тыс. 99 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 515 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 63,754 тыс. тестов на COVID-19.