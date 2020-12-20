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03:31 20.12.2020

За последние 10 лет число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15%

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За последние 10 лет число верующих среди украинской молодежи снизилось на 15%

За последние 10 лет число верующих среди молодых людей в Украине снизилась на 15%, сообщил глава ПЦУ митрополит Киевский Епифаний.

"Время общего обращения после советского атеизма уже прошло. То есть каждому священнику и архиерею на месте надо упорно работать, привлекая особенно молодежь. Потому, согласно последней статистике, за 10 лет мы видим, что на 15% среди молодежи меньше стало верующих. И я акцентировал внимание на том, что нужно находить новые какие-то примеры, миссии, обращения, просвещения нашей украинской молодежи. Ведь со временем мы увидим, что этот процесс будет углубляться", - сказал Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода".

Он добавил, что церковь пытается "предложить такую модель, которая не тяготила бы столь человека, чтобы человек выполнял хотя бы минимум" в духовной практике.

"Когда мы будем требовать максимум, то мы можем потерять вообще. Нужно, привлекая молодежь, делать все для того, чтобы они себя чувствовали духовно комфортно в обществе, в церкви. И тогда, конечно, они будут приходить и будут действенными членами церкви", - считает Епифаний.

Теги: #число #епифаний #верующие #украина
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