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19:53 18.12.2020

Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, прогнозирует Разумков

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Украина должна будет искать дополнительный ресурс для вакцинации от коронавируса, прогнозирует Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что денежных средств, предусмотренных госбюджетом на 2021 год для проведения вакцинации, может быть не достаточно, поэтому потребуется искать дополнительный ресурс.

"Если мы говорим о ресурсах, предусмотренных на вакцину, они заложены в этот бюджет. Я не уверен, что их хватит. Но нужно будет искать дополнительный ресурс, чтобы максимально провакцинировать всех, кому это будет необходимо", - отметил Разумков в интервью телеканалу "Прямой" в пятницу.

При этом он напомнил, что изначально в проекте госбюджета не предусматривалось выделение средств на создание отдельного фонда по борьбе с пандемией коронавирусной болезни, а все соответствующие программы должны были быть заложены в бюджеты министерств и ведомств. Но после консультаций с главами фракций и групп, отметил Разумков, такой фонд все же решили создать и направить средства, необходимые для его функционирования, для борьбы COVID-19, вакцинацию и финансовую поддержку медиков.

"Я думаю, что деньги туда должны направляться в первую очередь для того, чтобы на самом деле помочь", - подчеркнул Разумков.

 

Теги: #вакцинация #финансирование #спикер
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