В Украине дети 19 декабря смогут поговорить по телефону со Святым Николаем – UNICEF

В Украине в субботу, 19 декабря, с 12:00 до 17:00 дети смогут позвонить по телефону Святому Николаю и поговорить с ним, сообщает UNICEF Ukraine.

"С приближением праздников всем хочется чуда, особенно в сложные времена пандемии COVID-19. Но больше всего этого хотят дети! И чудо произойдет - 19 декабря дети могут позвонить по телефону и поговорить со Святым Николаем!" - сказано в сообщении UNICEF Ukraine на странице в Facebook.

Так, в субботу с 12:00 до 17:00 "команда Николаев" будет ждать детских звонков на бесплатный номер 0 800 300 419.

Отмечается, что все Николаи прошли подготовку под руководством детского психолога Светланы Ройз и готовы подарить детям праздничное и сказочное настроение.