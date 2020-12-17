События

16:33 17.12.2020

В Украину вернули тело бойца ВСУ, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник

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Благодаря действиям Гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе, украинской стороне вернули тело военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, скончавшегося на оккупированной территории в понедельник, 14 декабря.

"По предварительным данным, 14 декабря 2020 года, (военнослужащий – ИФ) находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации", - сообщает Украинская делегация в ТКГ в соцсети Facebook.

Делегация поблагодарила международных посредников и группу "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела военнослужащего.

 

Теги: #всу #ткг #тело
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