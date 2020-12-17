Египет усилил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов

Египет усилил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет. В частности, сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код, сообщает пресс-служба посольства Украины в Египте в "Фейсбуке".

"Уважаемые украинские туристы! Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающих египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, которым иностранцы прибывают на отдых в курортные города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста лицом, выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории, не содержать никаких исправлений или поправок, содержать информацию о проведенном вид теста, должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Кроме того, сертификат должен быть выдан на английском языке, содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

Вместе с тем, не принимаются заполненные от руки сертификаты.

В посольстве подчеркнули, что "в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету. Убедитесь, что Ваш сертификат негативного теста ПЦР соответствует вышеуказанным требованиям".

"Туристов с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропортах курортных городов, будет размещено (изолированно) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля", - добавили в посольстве.

Также отмечается, что если гражданин находится на изоляции в гостинице, посольство не может заставить органы Египта отменить изоляцию или уменьшить ее срок.