В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

В посольстве США в Украине призывают РФ соблюдать в Крыму свои обязательства государства-оккупанта и приветствуют принятую в среду Генеральной ассамблеей ООН усиленной резолюции по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

"Приветствуем резолюцию ГА ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершение там нарушений и издевательств. Россия должна освободить незаконно удерживаемых украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека. Крым это Украина", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как ранее рассказали в МИД Украины, в принятой резолюции констатируется, что РФ не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Генассамблея ООН также подчеркивает, что РФ использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения.

Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав граждан Украины. В резолюции зафиксировано, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю и проводит сознательную политику по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.

В этом контексте Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

Это - пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.