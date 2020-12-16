События

20:32 16.12.2020

В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

2 мин читать
В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

В посольстве США в Украине призывают РФ соблюдать в Крыму свои обязательства государства-оккупанта и приветствуют принятую в среду Генеральной ассамблеей ООН усиленной резолюции по ситуации с правами человека на оккупированном полуострове.

"Приветствуем резолюцию ГА ООН, призывающую Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершение там нарушений и издевательств. Россия должна освободить незаконно удерживаемых украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека. Крым это Украина", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как ранее рассказали в МИД Украины, в принятой резолюции констатируется, что РФ не выполняет международные обязательства в области прав человека и международного гуманитарного права. Генассамблея ООН также подчеркивает, что РФ использует пандемию COVID-19 для введения неоправданных ограничительных мер на полуострове, усиливая репрессии против населения.

Резолюция признает проблему блокирования Россией доступа жителей Крыма к украинской системе образования и нарушение религиозных прав граждан Украины. В резолюции зафиксировано, что РФ намеренно препятствует возможности сохранения национальной идентичности, заставляет менять гражданство, в частности путем ограничения права собственности на землю и проводит сознательную политику по изменению демографического состава полуострова, что является военным преступлением.

В этом контексте Генассамблея ООН призывает РФ обеспечить беспрепятственный и полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий, в частности Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и СММ ОБСЕ.

Это - пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и девятая в контексте международного реагирования на попытку аннексии Россией украинского полуострова.

 

Теги: #крым #сша #резолюция #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 16.12.2020
США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

19:00 16.12.2020
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму

13:51 16.12.2020
МИД передаст ЕС списки причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму

МИД передаст ЕС списки причастных к системным преследованиям граждан Украины в оккупированном Крыму

09:39 16.12.2020
Правительство США ведет переговоры с Pfizer о расширении производства и поставок вакцины от COVID-19

Правительство США ведет переговоры с Pfizer о расширении производства и поставок вакцины от COVID-19

05:41 16.12.2020
Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

Трамп привьется от коронавируса, когда ему это посоветуют сделать врачи

04:28 16.12.2020
Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

Помпео заявил, что США ждут от России объяснений по ситуации с Навальным

02:46 16.12.2020
США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

США подтвердили поддержку белоруской оппозиции - американский госдепартамент

01:51 16.12.2020
США постараются определить, кто стоит за недавними кибератаками - Белый дом

США постараются определить, кто стоит за недавними кибератаками - Белый дом

20:46 15.12.2020
Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

Трамп по-прежнему полон решимости попытаться ветировать законопроект об оборонном бюджете

16:51 15.12.2020
Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

Заседание ТКГ прошло без участия представителя РФ – украинская делегация

ПОСЛЕДНЕЕ

Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

В Дании на Рождество и Новый год закроют магазины для борьбы с COVID-19

Россия блокирует процесс обмена удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, ранее освобожденных Украиной – Гармаш

Капсула китайского зонда с образцами лунного грунта села на Землю

Премьер Великобритании пообещал не "запрещать Рождество" из-за коронавируса

Во Франции планируют посадить 50 млн деревьев для борьбы с последствиями глобального потепления

Вдову боевика ИГ приговорили к 30 годам тюрьмы по делу об атаке на Charlie Hebdo

Аваков обсудил с главой МИД Италии подписание обновленного межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций

Зеленский создаст координационный совет по решению проблем микробизнеса, первое заседание запланировано на 18 декабря - Ермак

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА