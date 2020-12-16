Сугубо военного пути решения ситуации на Донбассе нет - специалист ВСУ

Исключительно военного пути решения ситуации на Донбассе нет, но Вооруженные силы Украины готовятся к полномасштабному отпору агрессии России, сообщила главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Людмила Долгоновская.

"Сугубо военного пути решения ситуации на Востоке, как отметил недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, нет. Потому что это приведет, в первую очередь, к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы знаем, что это урбанизованная густонаселенная агломерация городов. Таким образом, Украина нарушит нормы международного гуманитарного права. Также это жертвы среди военнослужащих и потеря поддержки международных партнеров, потому этот сценарий сейчас не рассматривается как приоритетный", - сказала она в ходе "круглого стола" "Конфликт на Донбассе: попытки урегулирования и поиск альтернатив" в Киеве в среду.

В то же время Долгоновская подчеркнула, что это не означает, что Вооруженные силы сейчас не готовятся к полномасштабному отпору российской вооруженной агрессии.

"Вооруженные силы готовятся, рассматривают разные сценарии, постоянно повышают свою боеготовность. Свидетельством этому в частности являются и военные учения "Объединенные усилия 2020", которые были высоко оценены международными партнерами. Вооруженные силы также проходят трансформации в соответствии со стандартами НАТО, и на сегодня именно Вооруженные силы являются флагманом евроатлантической интеграции среди других государственных институций в Украине", - пояснила она.