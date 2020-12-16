Судебное заседание по иску администрации КЖРК к протестовавшим горнякам продолжится 30 декабря

Судебное заседание в Жовтневом районном суде Кривого Рога по гражданскому иску администрации Криворожского железорудного комбината (КЖРК, Днепропетровская обл.) к работникам предприятия, принимавшим участие в протестах, продолжится 30 декабря.

"Продолжение судебного заседания по делу "администрация КЖРК против работников комбината" перенесена на 9:00 30 декабря. Мотали нервы весь год - решили не останавливаться перед праздниками", - сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на странице в Facebook во вторник.

По его словам, позиция работников - протестующих, профсоюзов консолидирована. Люди решились на подземный протест, на наземные митинги и поддержку акции в социальных сетях, потому что устали от произвола администрации предприятия, беззакония, от ежедневного нарушения норм безопасности труда - что, кстати, документально подтверждено актом проверки службой Гоструда, состоявшейся в сентябре и где зафиксировано 190 нарушений трудового законодательства Украины.

Волынец добавил, что суд удовлетворил оба ходатайства стороны обвинения - руководства КЖРКЮ не рассмотрев при этом ходатайства от стороны защиты: относительно допроса и вызова в качестве свидетеля главу НПГУ, а также относительно вызова в качестве свидетелей и.о. председателя правления КЖРК Сергея Новака и его заместителя Александра Капука. А также не рассмотрел ходатайство о приобщении к делу новых доказательств, в частности - акта проверки службы Гоструда с выявленными фактами нарушений.

"Их откладывают до следующего судебного заседания. 30 декабря увидим. До тех пор ждем результатов проверки КЖРК специалистами службы Гоструда по устранению менеджментом выявленных в сентябре 190 нарушений трудового законодательства", - резюмировал профлидер.

Как сообщалось, горняки шахты "Жовтнева" КЖРК 3 сентября остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам повышена зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. оставался на утро 15 октября в шахте "Жовтнева". 15 октября вечером было подписано соглашение между администрацией и представителями трудового коллектива. Горняки прекратили забастовку и вышли на поверхность.

КЖРК 28 сентября обратился в Октябрьский райсуд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание было назначено на 16 октября, но затем перенесено на 6 ноября, 18 ноября состоялось очередное заседание, продолжение заседания было назначено на 30 ноября, затем перенесено на 15 декабря.

Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды.

Шахты "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".