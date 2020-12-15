Парламент Швеции поддержал увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы на 40% из-за роста напряженности в регионе, в частности, из-за России и ее военных возможностей, сообщает Associated Press.

"Есть много оснований предполагать, что военный потенциал России в абсолютном выражении будет расти в течение следующего десятилетнего периода", - говорится в принятом плане бюджета.

Увеличение бюджета одобрило большинство из 349 членов риксдага, однопалатного парламента Швеции. Предполагается, что объем бюджета к 2025 году достигнет 89 млрд крон ($10,6 млрд). Это крупнейшее увеличение бюджета на оборону в Швеции за последние 70 лет.

Согласно плану, численность военнослужащих должна быть увеличена с 55 тыс. до 90 тыс. к 2030 году. Несколько расформированных полков будут восстановлены, а количество призывников увеличится до 8 тыс. ежегодно, что вдвое больше, чем в 2019 году. ВМС получит новое оборудование, также предложено провести модернизацию вооружения.

Швеция в настоящее время тратит на оборону 1,1% ВВП.