Украинская киноассоциация при поддержке USAID создала базу локаций для киносъемок

Украинская киноассоциация (УКА) при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" создала сервис-каталог локаций для съемок в Украине.

Как отмечается в совместном пресс-релизе создателей каталога во вторник, сервис призван продемонстрировать разнообразие украинских кинолокаций. Это стандартизированная база, состоящая из натурных локаций, природных и культурных объектов, а также интерьерных помещений, которая объединит уже имеющиеся базы всех стейкхолдеров и станет платформой для создания целой экосистемы, связанной с локациями. Любой из профессионалов отрасли может разместить на нем свою локацию, самостоятельно обновлять основную информацию о ней, отвечать на запросы пользователей и продвигать свои продакшн-услуги.

База данных категоризирует локации по названиям, типам, регионам, стилям архитектуры, площадям, назначениям, датам сведения, общим состояниям и диапазонам цен на аренду. Она будет содержать информацию об уже имеющихся и потенциальных съемочных площадках в Украине.

Вся информация будет доступна на английском и украинском языках, а локации описаны по единому стандарту.

Пользователи сайта также смогут найти ответы на вопросы, касающиеся сотрудничества с Украиной: о возмещении расходов (cash rebate) и налоговых льготах, перечень необходимых документов, инструкции для каждого из процессов, необходимость получения виз и разрешений на работу и др.

Авторы инициативы поставили перед собой задачу сделать сайт главным инструментом для поиска локаций для съемок в Украине, в первую очередь иностранными продюсерами, а также локальными съемочными группами.

На начальном этапе на сайте представлены преимущественно Киевская, Львовская и Одесская области как наиболее исследованные и такие, в которых часто велись съемки. Однако авторы инициативы планируют охватить все области страны, искать новых партнеров и локации, которые еще не были представлены ранее.

Разработка базы началась в октябре этого года.