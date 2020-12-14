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16:01 14.12.2020

В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

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В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку во время съемки сюжета напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника

В Киеве возле метро "Выдубичи" на журналистку местного телеканала во время съемки сюжета в прямом эфире напал неизвестный, полиция устанавливает личность злоумышленника, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня в столичную полицию по спецлинии "102" от журналистки одного из местных телеканалов поступило сообщение о том, что возле станции метро "Выдубичи" во время съемки сюжета в прямом эфире ее ударил неизвестный", - сказано в сообщении полиции на странице в Facebook.

Правоохранители на месте происшествия опросили потерпевшую и свидетелей. Также оперативники проанализировали видео журналистов, где зафиксирован правонарушитель.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для задержания правонарушителя и привлечения его к ответственности.

Согласно сообщению канала Kyiv Live в Facebook, нападение произошло на журналистку их канала Камилу Мамедову.

 

 

Теги: #киев #журналистка #нападение
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