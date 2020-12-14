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14:14 14.12.2020

СБУ задержала членов межрегиональной группировки, сбывавшей наркотики в 15 областях Украины

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СБУ задержала членов межрегиональной группировки, сбывавшей наркотики в 15 областях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, которая занималась сбытом оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, в наркогруппировку входило более 20 активных участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины. Свою "продукцию" фигуранты предлагали на закрытом паблик телеграмм-канала и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых "закладок", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также установлено, что для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации почтовыми сервисами.

Деньги от заказчиков поступали фигурантам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 млн грн.

Так, СБУ задокументировала 4 факта сбыта злоумышленниками запрещенных веществ. Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрон, 250 таблеток "МДМА" и "Ксанакс". Стоимость изъятой "продукции" составляет более 1,2 млн грн по ценам черного рынка.

Согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, задержаны 6 участников преступной группировки. Задержанным фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников преступной группы.

Теги: #сбу #наркотики
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