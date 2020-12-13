События

08:56 13.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

1 мин читать
В Украине за сутки зафиксировали 9176 случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9176 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7563 человека, умерли 156 пациентов, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Днем ранее, 12 декабря, зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случаев, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых заболевших; 9 декабря в Украине было 12 585 новых случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 новых случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 894 215 человек, 15 154 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 501 564 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 064, информирует СНБО.

Теги: #снбо #covid_19 #коронавирус
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 13.12.2020
В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

В Южной Корее регистрируют второй день подряд рекордно высокое число заражений COVID-19

03:02 13.12.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

01:46 13.12.2020
США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

США готовятся к старту вакцинации от COVID-19

20:45 12.12.2020
Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

Рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 26 человек - установлен в Молдове

14:13 12.12.2020
Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

Более 4,7 тыс. случаев COVID-19 выявлено за сутки в странах Балтии, новый антирекорд зафиксирован в Эстонии

12:53 12.12.2020
Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

Вакцинация от COVID-19 начнется в США в ближайшие часы - Трамп

12:51 12.12.2020
Суточный прирост заражений COVID-19 в Беларуси увеличивается, общее число превысило 158 тыс. - Минздрав

Суточный прирост заражений COVID-19 в Беларуси увеличивается, общее число превысило 158 тыс. - Минздрав

11:17 12.12.2020
В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

10:07 12.12.2020
Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

Жители Балкан связывают с COVID-19 теории заговора, не желают вакцинироваться - опрос

10:05 12.12.2020
Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, за сутки выявлено 3,9 тыс. случаев

Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Грузии, за сутки выявлено 3,9 тыс. случаев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 млн - университет Хопкинса

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина усилит участие в глобальной борьбе с изменением климата - Зеленский

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в субботу, ранены двое бойцов ВСУ

Директор предприятия подозревается в растрате 7 млн грн при ремонте дороги в Черкассах – полиция

Около 120 человек задержаны в Париже в ходе акций протеста - МВД

Партия Пашиняна обсуждает на заседании правления ситуацию в Карабахе

Полиция Киева установила мужчину, совершившего хулиганские действия относительно одного из религиозных символов еврейской общины

Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении армянской провокации в Карабахе

НКЦК предупреждает о повышенном уровне киберугроз из-за кибератаки на FireEye и кражи их инструментария

Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество" III степени

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА