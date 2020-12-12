Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

В День Сухопутных войск Украины Президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, центр также посетили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны", - отметил президент.

Так, Зеленский осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск ПВО.

Отмечается, что учения проводятся на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

Кроме того, президент ознакомился с системой подготовки танкистов. В частности, он посмотрел учения в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовку операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей.

Также Зеленский осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе.

Помимо прочего, в субботу состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве.

169-й учебный центр "Десна" состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.