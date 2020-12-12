События

17:37 12.12.2020

Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

2 мин читать
Зеленский ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна"

В День Сухопутных войск Украины Президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, центр также посетили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны", - отметил президент.

Так, Зеленский осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск ПВО.

Отмечается, что учения проводятся на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

Кроме того, президент ознакомился с системой подготовки танкистов. В частности, он посмотрел учения в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовку операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей.

Также Зеленский осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе.

Помимо прочего, в субботу состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве.

169-й учебный центр "Десна" состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.

Теги: #всу #зеленский #десна
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 12.12.2020
Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

16:49 12.12.2020
Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

Зеленский приветствует открытие после реставрации Андреевской церкви: совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных памятников культуры

12:57 12.12.2020
Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины

Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Украины

11:44 12.12.2020
Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной

11:17 12.12.2020
В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

В ВСУ еще один летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 183 человек – командование Медсил

09:34 12.12.2020
На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

На Донбассе ранены двое украинских военных – делегация в ТКГ

16:24 11.12.2020
Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

14:58 11.12.2020
Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

Депутат ЕП возложил на Зеленского ответственность за вмешательство в роль судебной власти

12:35 11.12.2020
Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

Зеленский примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии

10:52 11.12.2020
Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

Зеленский назвал одной из приоритетных задач на 2021 повышение доверия инвесторов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Золотого-4, Луганского и Водяного, ранены двое военнослужащих – штаб ООС

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

Татаров намерен подать иск против Сытника

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны Армении заявляет о наступательных действиях азербайджанских военных в Карабахе

Полиция Киева усилила меры безопасности возле Офиса президента

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, погиб мужчина - ГСЧС

МИД Украины выразило протест против расширения перечня граждан Украины, в отношении которых РФ ввело "специальные экономические меры"

В Днепропетровской области мужчина во время семейного конфликта достал гранату и угрожал подорвать себя – полиция

Amnesty International призывает Киев всесторонне поддержать расследование офиса прокурора МКС

В селе Черновицкой области на территории храма между представителями двух религиозных общин произошел конфликт

Великобритания без сделки по Brexit будет задерживать рыбаков ЕС

Система получения кислорода "Электрон-ВМ" вновь отключилась на МКС

Татаров намерен подать иск против Сытника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА