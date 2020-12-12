Китайский зонд "Чанъэ-5" с пробами лунного грунта вышел на орбиту Луны, готовясь к возвращению на Землю

Возвращаемый аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами лунного грунта, совершив в субботу маневр, вышел на эллиптическую орбиту Луны, готовясь к полету к Земле, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

После шестидневного ожидания на круговой орбите Луны аппарат в 09:54 по пекинскому времени (04:54 мск) вышел на эллиптическую орбиту Луны высотой 200 км в апогее. Маневр предназначен для перехода на лунно-земную орбиту.

Второй такой маневр с тем, чтобы покинуть зону гравитации Луны и выйти на траекторию полета к Земле, будет предпринят в предстоящие дни.

6 декабря взлетный аппарат китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с пробами грунта Луны успешно состыковался на орбите Луны с орбитальным модулем и передал контейнер с образцами грунта возвращаемому на Землю аппарату, который затем начал самостоятельный полет.

Как сообщало китайское космическое агентство, 2 декабря посадочный модуль станции, успешно пробурив грунт Луны, извлек образцы геологической породы с глубины двух метров, а затем 3 декабря с помощью руки-манипулятора собрал также образцы грунта с поверхности естественного спутника Земли. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Перед стартом взлетного аппарата с посадочного модуля на Луне был установлен китайский флаг.

Посадочный модуль с взлетным аппаратом китайской станции совершил успешное мягкое прилунение 1 декабря в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля с взлетным аппаратом и орбитального модуля с возвращаемым на Землю аппаратом, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 мск.

Посадка возвращаемого аппарата на Землю планируется 16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.