ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым в предоставлении взятки главе Госгеокадастра

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения одному из руководителей территориального управления Госгеокадастра и лицу-посреднику, подозреваемых в предоставлении взятки главе Госгеокадастра, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"11 декабря 2020 по ходатайствам детективов НАБУ, согласованных прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меры одному из руководителей территориального управления Госгеокадастра и лицу-посреднику, подозреваемых в предоставлении неправомерной выгоды главе Госгеокадастра", – сказано в сообщении на странице САП в пятницу.

В информации отмечается, что следственный судья ВАКС применил к чиновнику территориального управления Госгеокадастра меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней (до 22 января 2021) с альтернативой внесения 735,7 тыс. грн залога.

Его сообщнику суд избрал меру в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 1 681,6 тыс. грн залога. Срок действия меры пресечения - до 6 февраля 2021.

Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2921370714632759