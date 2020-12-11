МИД Украины о выводах прокурора МУС: это четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления

В Министерстве иностранных дел Украины приветствуют завершение прокурором Международного уголовного суда (МУС) предварительного изучения ситуации в Украине, подчеркивают важность ответственности всех виновных в нарушении прав и свобод человека на Донбассе и в Крыму.

"Сегодня госпожа Прокурор Международного уголовного суда объявила о завершении этапа предварительного изучения событий, имевших место в Украине, начиная с 20 февраля 2014 года. Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу и она готова начать расследование. Министерство иностранных дел Украины приветствует такой вывод", – говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой ведомства в пятницу вечером.

В МИД Украины выразили уверенность, что привлечение инструментов МУС позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа", – сказано в комментарии внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в рамках следующего этапа дело передается на рассмотрение судей досудебного палаты МУС для принятия решения об открытии полноценного уголовного расследования.

"Расцениваем вывод госпожи прокурора как четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления. Международное право остается эффективной формой защиты прав и свобод человека, а все, кто его дерзко нарушает, будут непременно наказаны", – подчеркнули украинские дипломаты.

Украина признала юрисдикцию МУС двумя заявлениями МИД в соответствии с п.3 ст.12 Римского статута, представленным 17 апреля 2014 по делам Майдана и 8 сентября 2015 относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.