В Одессе задержали вооруженного криминального "авторитета" – полиция

В Одессе полицейские задержали криминального "авторитета", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу вечером.

"В автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. По заключению эксперта, оружие оказалось боевым и вместе с патронами пригодным к стрельбе. Также установлено, что она была похищена в одной из воинских частей Одесской области", - говорится в сообщении.

Злоумышленник попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год и три месяца.

"Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель предпринял хулиганские действия с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест, что дало злоумышленнику возможность совершить преступление, о котором шла речь в начале", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн. Кроме этого, возобновлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.