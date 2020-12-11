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19:01 11.12.2020

Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

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Общее число зараженных COVID-19 в Молдове приблизилось к 125 тыс.

В Молдове за сутки зарегистрировано более 1,5 тыс. новых случаев коронавируса, еще 21 зараженный скончался, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В пятницу было обработано 3 482 теста. 1 579 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 124 264. На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 15 272 человека", - говорится в сообщении.

В пятницу зарегистрировано наименьшее число новых заболевших коронавирусом за последние четыре дня. Однако проведено на 300-500 тестов меньше, чем в предыдущие дни. При этом количество положительных результатов по-прежнему превышает 50% от общего числа анализов. Рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 был зарегистрирован 9 декабря - 1766 случаев за сутки.

Минздрав также сообщает о смерти еще 21 зараженного COVID-19. Таким образом число жертв пандемии в Молдове возросло до 2 521.

С 30 ноября по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 7:00 до 22:00. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

В Кишиневе сотрудники госучреждений и других предприятий выходят на работу по скользящему графику, чтобы избежать скопления людей в общественном транспорте. Транспорт работает по особому графику. С 21 декабря все школы переводятся на дистанционное обучение на одну неделю, после чего уходят на каникулы. До какого числа продлятся каникулы пока неизвестно.

Теги: #молдова #коронавирус
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