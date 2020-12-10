Волынский облсовет выразил недоверие главе ОГА Погуляйко

Депутаты Волынского областного совета на заседании в четверг, 10 декабря, проголосовали за недоверие главе Волынской областной государственной администрации (ОГА) Юрию Погуляйко.

"Глава ОГА Юрий Погуляйко посетил сессионный зал областного совета и устроил дискуссию с депутатами областного совета. Он обвинил избранников громады в популизме и заявил, что не приглашен на сессию областного совета. Депутаты, апеллируя к главе ОГА, уверяли, что он действует непрофессионально как чиновник и нарушает этические нормы поведения не только государственного служащего, но и интеллигентного человека. Председатель областного совета Григорий Недопад сообщил, что руководство ОГА на сессию пригласили. Юрий Погуляйко покинул сессионный зал", - сообщает пресс-служба облсовета.

Согласно с объявленными главой счетной комиссии Владимиром Бондарем результатами тайного голосования, из проголосовавших 57 депутатов за недоверие главе ОГА высказались 49, против – 4. Ещё 4 депутата воздержались.

"Решение будет направлено президенту Украины и опубликовано в СМИ", - указывается в сообщении.

Сам Погуляйко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что выраженное ему недоверие было "спланированным сценарием отдельных лиц", и обвинил проголосовавших депутатов в популизме.

"С первых дней своего назначения на должность главы ОГА я выполняю задания президента и правительства страны. И только потому, что со мной не смогли "договориться", на меня "спустили всех собак", а также обвиняют в том, что я не волынянин. Моя резкая и эмоциональная речь сегодня, апеллированная отдельным депутатам, только потому, что я на самом деле каждый день работаю для Волыни и никогда не делил Украину на восточную и западную. Я - участник боевых действий, который отстаивал ее территориальную целостность. Поэтому мне больше больно от того, что на самом деле сегодня происходит в государстве и области, а не эти закулисные игры в виде выражения мне недоверия", - написал он, комментируя решение облсовета.

Погуляйко был назначен на должность указом президента Украины Владимира Зеленского 2 декабря 2019 года. Ранее занимал должность первого заместителя главы Луганской ОГА.