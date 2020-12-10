События

18:51 10.12.2020

Украинская сторона не оставляет надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года - Резников

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Украинская сторона не оставляет надежду провести обмен удерживаемыми лицами до конца года - Резников

Надежда на обмен до конца года удерживаемыми лицами призрачна, но она остается, заявляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Я буду откровенным - перспективы неоднозначны... К сожалению, этот процесс заблокирован, но мы все равно не оставляем надежду, что нам все-таки удастся… Еще год не завершился, но сегодня дать надежду и сказать точно, что это произойдет в этом году я, к сожалению, не могу”, - сказал Резников на презентации проекта "Изоляция: must speak" в четверг в Киеве.

Он напомнил, что вопрос обмена удерживаемыми лицами заблокирован с лета по надуманным причинам.

Резников отметил, что украинская сторона подала списки лиц, которых требует освободить, и ожидала аналогичного шага “от двух оккупационных режимов и от Российской Федерации”, но они этого не сделали.

Теги: #пленники #обмен #резников
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