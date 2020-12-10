При инциденте на финляндской АЭС зафиксирован повышенный уровень радиации на станции, признали в Центре ядерной безопасности страны

В Финляндии на АЭС Олкилоуто (Olkiluoto) в Эурайоки (Eurajoki) в четверг в 12.22 возникла внештатная ситуация, которая привела к повышению уровня радиации внутри станции.

"Внештатная ситуация связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции", - сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана (Petteri Tiippana).

В то же время, по его словам, "жители прилегающей территории находятся в безопасности, ситуация для них не представляет угрозы".

Он сообщил, что на станции немедленно были приняты высшие меры защиты. Произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.

"В настоящее время объект находится в стабильном и безопасном состоянии. Всплески уровня радиации в течение дня больше не наблюдались, однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.

Как рассказал генеральный директор владельца АЭС, компании Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа (Jarmo Tanhua), ЧП произошло внутри здания реактора, где уровень радиации обычно высок, поэтому рабочие туда никогда не заходят. "Поэтому происшествие не представляло для них опасности", - считает Танхуа.

Он не исключил, что "речь может идти о фильтрационной системе очистки воды реактора. Возможно, что часть радиоактивной воды попала в реактор и потому сработала тревога. Но это еще выясняется".

Танхуа пока не смог назвать, насколько повысился уровень радиации внутри станции.

По его словам, "это уникальный случай в истории АЭС, ранее ничего подобного здесь не происходило".