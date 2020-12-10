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17:38 10.12.2020

Конституционный суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции

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Конституционный суд: Венецианская комиссия подчеркивает, что власть должна уважать КС как "охранника" Конституции

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подчеркивает необходимость уважения украинской власти к решениям Конституционного суда, несмотря на их неоднозначность, отмечают в КС.

В сообщении, размещенном на сайте суда, КС напоминает, что 9 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами в Украине, которая сложилась после решения КС.

"Венецианская комиссия подчеркнула, что принцип распределения государственной власти заключается в частности в том, что парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда Украины как "охранника" Конституции Украины, и его решения должны исполняться", - говорится в сообщении суда.

"В заключении подчеркивается, что, несмотря на неоднозначное восприятие решения КС, конституционная роль Конституционного суда должна уважаться и Верховная Рада Украины должна выполнять его решения с учетом Конституции Украины и международных стандартов", - резюмируют в КС.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.

Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе".

Теги: #конституционный_суд #венецианская_комиссия
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