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15:50 10.12.2020

Мексика остается самой опасной страной для журналистов - исследование

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В Мексике в 2020 году убили 13 сотрудников СМИ, эта страна остается самой опасной для работы журналистов, свидетельствуют данные Международной федерации журналистов (МФЖ).

"В рейтинге 2020 года по странам Мексика занимает первое место в четвертый раз за пять лет с 13 убийствами (журналистов - ИФ)", - говорится в сообщении на сайте организации.

На втором месте - Пакистан, а третье делят между собой Афганистан, Индия, Ирак и Нигерия. Россия занимает одно из последних мест, здесь убили одного сотрудника СМИ.

Всего в 2020 году МФЖ зарегистрировала 42 убийства, жертвами которых стали журналисты. Это меньше, чем в прошлом году, когда в мире убили 49 сотрудников СМИ. Но организация считает, что это не повод для радости, поскольку журналисты продолжают сталкиваться с угрозами и смертельной опасностью при исполнении своих служебных обязанностей.

"Уменьшение числа убитых журналистов в последние годы не может скрыть смертельную опасность и угрозы, с которыми журналисты продолжают сталкиваться во время своей работы", - сказал генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланджер.

Теги: #сми #мексика
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