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14:00 10.12.2020

Ислямов обжалует приговор так называемого "Верховного суда Крыма" в ЕСПЧ

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Ислямов обжалует приговор так называемого "Верховного суда Крыма" в ЕСПЧ

Бизнесмен Ленур Ислямов заявил, что обжалует в Европейском суде по правам человека заочный приговор, вынесенный ему 10 декабря так называемым "Верховным судом Крыма".

"То, что делает (президент РФ Владимир - ИФ) Путин, он 19 лет не продержится, вот те 19 лет, которые они мне дали сегодня в оккупационном суде. А то, что мы делали и делаем с вами, ведем информационную войну, мы подтачиваем этот камень. Блокада дала общий большой импульс, когда вся Украина объединилась и дала отпор всем этим настроениям – торговать с Крымом и пытаться как-то помириться. А приговор комментировать смысла никакого нет. Потому что все это будет потом подано в ЕСПЧ. Это один из элементов камней на их головы в будущем. Это все имеет такой отложенный эффект", – сказал Ислямов в комментарии крымскому проекту украинской службы Радио Свобода "Крым.Реалии" в четверг.

Так называемый "Верховный суд Крыма" в четверг приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, который обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшему к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году. Приговор вынесен заочно, поскольку Ислямов последние годы живет в Украине, находится в розыске в РФ, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Окончательно назначить Ислямову наказание в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ на срок два года и ограничением свободы на срок один год", - огласила решение судья.

Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч.2 ст.281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч.2 ст.280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).

Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации (в России ему принадлежал "Джаст-банк", у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию).

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма: активисты созданной им организации "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на Крымский полуостров, и причастным к энергоблокаде Крыма: в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда поступало электричество на полуостров. Крым до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС.

 

Теги: #крым #ислямов #приговор #еспч
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