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13:26 10.12.2020

Суд в четверг продолжил заседание по избранию меру пресечения Януковичу по «делу Майдана» с бесплатным защитником

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Суд в четверг продолжил заседание по избранию меру пресечения Януковичу по «делу Майдана» с бесплатным защитником

Печерский районный суд Киева в четверг, 10 декабря, продолжил заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в "деле Майдана", интересы Януковича будет представляет бесплатный адвокат.

На заседание в четверг защитники Януковича по договору не явились, его интересы представляет бесплатный адвокат, назначенный постановлением суда накануне ночью.

Государственный адвокат попросил суд время для ознакомления с материалами ходатайства, суд объявил перерыв на три часа для предоставления защитнику такой возможности.

В среду суд весь день рассматривал ходатайства участников процесса, так и не приступив к ходатайству по сути. После трехчасового перерыва на заседание, которое продолжилось в ночь на четверг, защита Януковича не явилась, после чего суд вынес постановление о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката и переносе слушания на 12 часов четверга.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада".

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Теги: #майдан #суд #янукович
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