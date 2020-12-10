Суд в четверг продолжил заседание по избранию меру пресечения Януковичу по «делу Майдана» с бесплатным защитником

Печерский районный суд Киева в четверг, 10 декабря, продолжил заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в "деле Майдана", интересы Януковича будет представляет бесплатный адвокат.

На заседание в четверг защитники Януковича по договору не явились, его интересы представляет бесплатный адвокат, назначенный постановлением суда накануне ночью.

Государственный адвокат попросил суд время для ознакомления с материалами ходатайства, суд объявил перерыв на три часа для предоставления защитнику такой возможности.

В среду суд весь день рассматривал ходатайства участников процесса, так и не приступив к ходатайству по сути. После трехчасового перерыва на заседание, которое продолжилось в ночь на четверг, защита Януковича не явилась, после чего суд вынес постановление о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката и переносе слушания на 12 часов четверга.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада".

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.