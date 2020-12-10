США призывают РФ освободить украинского политзаключенного Марченко - посольство

Посольство США в Украине призвало Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко, приговоренного российским судом к заключению по сфабрикованным обвинениям.

"Отмечая День прав человека, мы призываем Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко, которого российский суд приговорил к многолетнему заключению по сфабрикованным обвинениям. Справедливый суд в прозрачной системе правосудия является общепризнанным правом человека", - отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook в четверг.

Как сообщалось, Александра Марченко задержали спецслужбы самопровозглашённой ДНР 17 декабря 2018 года. После двух месяцев в изоляторе МГБ ДНР, 18 февраля 2019 года, Марченко доставили на границу Донецкой и Ростовской областей и передали представителям ФСБ России.

Уголовное дело против Марченко возбудили только 30 апреля 2019 года. Марченко поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения (ч.1 ст.30 УК, ч.1 ст.226.1 УК).