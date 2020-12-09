События

18:51 09.12.2020

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

1 мин читать
В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Вблизи с.Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области в среду упал легкомоторный самолет, в результате чего скончался один человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 декабря в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Золотая Слобода Козовского района, упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что от ГСЧС привлечено 5 чел. личного состава и 1 ед. техники.

В свою очередь пресс-служба полиции в Тернопольской области отметила, что сообщение об инциденте поступило к сотрудникам Козовского отделения полиции около 17:00 от очевидцев происшествия.

"Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека", - рассказали правоохранители.

Сейчас полиция продолжает работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.

Теги: #самолет #падение #тернопольская
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:35 09.12.2020
Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ – Енин

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших пассажиров сбитого самолета МАУ – Енин

19:40 06.12.2020
В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

В Киевской области упал легкомоторный самолет, двое человек пострадали - полиция

07:58 28.11.2020
Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

Падение ВВП по итогам года  не должно превышать 5% - Ковалив

22:30 12.11.2020
Судьба переговоров Украины с Ираном по сбитому самолету "МАУ" будет зависеть от выполнения ним договоренностей - МИД

Судьба переговоров Украины с Ираном по сбитому самолету "МАУ" будет зависеть от выполнения ним договоренностей - МИД

11:23 22.10.2020
Boeing может представить новый пассажирский самолет впервые с 2004 г

Boeing может представить новый пассажирский самолет впервые с 2004 г

19:23 28.09.2020
В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

01:30 28.09.2020
В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

18:46 27.09.2020
Канада предлагает Украине помощь в связи с крушением АН-26 в Харьковской области

Канада предлагает Украине помощь в связи с крушением АН-26 в Харьковской области

12:14 13.09.2020
В Черкасской области у пилота-контрабандиста изъят самолет

В Черкасской области у пилота-контрабандиста изъят самолет

12:07 12.09.2020
В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

В Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот погиб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

Правительство Украины введет локдаун с 8 по 24 января 2021 года

В Киеве задержали членов банды, похитивших юриста ради выкупа

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция с начала года разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

Власти Канады одобрили для применения вакцину Pfizer от COVID-19

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, применяли БПЛА

Кабмин изменил ряд карантинных ограничений - Ляшко

Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021, ввел усиленные ограничения с 8 по 24 января

Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

Метро во время усиленного карантина будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству - Криклий

Кабмин одобрил локдаун в Украине с 8 по 24 января 2021 года

Государство оставляет за собой право при ухудшении ситуации с COVID-19 неотложно вводить усиленные карантинные меры - Шмыгаль

Кабмин продлит карантин и режим ЧС до 28 февраля 2021 года - Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА