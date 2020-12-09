В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Вблизи с.Золотая Слобода Козовского района Тернопольской области в среду упал легкомоторный самолет, в результате чего скончался один человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 декабря в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Золотая Слобода Козовского района, упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб 1 человек (пилот)", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что от ГСЧС привлечено 5 чел. личного состава и 1 ед. техники.

В свою очередь пресс-служба полиции в Тернопольской области отметила, что сообщение об инциденте поступило к сотрудникам Козовского отделения полиции около 17:00 от очевидцев происшествия.

"Полицейские обнаружили самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека", - рассказали правоохранители.

Сейчас полиция продолжает работать на месте происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.