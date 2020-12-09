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03:22 09.12.2020

Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

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Суд в Молдове приостановил действие закона о запрете продавать США территорию бывшего стадиона в Кишиневе

Конституционный суд (КС) Молдовы приостановил действие закона, которым парламент запретил продавать территорию бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе под строительство посольства США, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба КС во вторник.

Такое решение КС Молдовы принял по запросу депутатов от оппозиционной "Платформы DА" Марии Чобану и Дину Плынгэу, которые оспорили в суде принятый на прошлой неделе закон, уточнили в пресс-службе.

"Суд считает необходимым приостановить действие оспариваемого закона, чтобы проверить на основе разумных указаний наличие двусторонних соглашений, заключенных между правительством Республики Молдова и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении передачи земли для строительства на ней здания посольства", - говорится в решении КС Молдовы.

В пресс-службе уточнили, что решение о приостановлении действия закона необходимо во избежание предрассудков и неизбежных негативных последствий для конституционного строя.

В минувший четверг парламент Молдовы принял сразу в двух чтениях закон, аннулирующий закон 2018 года, согласно которому разрешалось продать территорию бывшего Республиканского стадиона. В новом законе предписано, что земля стадиона возвращается в государственную собственность, а на его площади могут быть построены только спортивно-культурные объекты.

За принятие закона проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании, пытаясь сорвать заседание.

Предполагалось, что земля будет передана фирмам скандально известного олигарха Илана Шора. Бизнесмен и депутат, который скрывается в Израиле от молдавского правосудия, уже написал в социальных сетях, что он "одержал большую победу", обязавшись построить комплекс развлекательных аттракционов.

Посольство США в Молдове на прошлой неделе выразило разочарование решением парламента об отмене закона, разрешающего продажу территории стадиона для строительства комплекса зданий посольства США. Посольство обнародовало проект комплекса зданий, отметив, что намеревалось, кроме строительства, инвестировать в инфраструктуру Кишинева 250 млн. долларов.

Теги: #сша #суд #молдова #посольство
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