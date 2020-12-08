События

16:47 08.12.2020

Главе Фонда госимущества предлагали $100 тыс. за назначение на должность главы правления АО

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Главе Фонда госимущества предлагали $100 тыс. за назначение на должность главы правления АО

Бывший чиновник АО "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежит государству, разоблачен во вторник на предложении и предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ), сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю ФГИ $100 тыс за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем $50 тыс экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств - уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности", - говорится в сообщении.

Экс-чиновник был разоблачен во время передачи первой части неправомерной выгоды. Он задержан, решается вопрос сообщения ему о подозрении.

Теги: #взятка #фги #должность #ао
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