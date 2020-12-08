Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе Форума безопасного неба (Safer Skies Forum) в рамках канадской правительственной международной инициативы Safer Skies заявил, что Украина стремится к справедливости и объективному расследованию авиакатастрофы самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране.

Как сообщило Мининфраструктуры Украины во вторник, Криклий в ходе форума заявил, что украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, который был сбит 8 января 2020 близ Тегерана.

"Мы высоко ценим поддержку наших партнеров из Канады, США, Франции, Нидерландов, Германии и других стран, которая позволила достичь результатов в расследовании катастрофы рейса MH-17 авиакомпании Malaysia Airlines. Вместе с тем, украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы рейса PS752. Поэтому я прошу наших партнеров поддержать Украину в стремлении к справедливости. Мы все заинтересованы в объективном расследовании этого дела", - отметил министр инфраструктуры Украины в ходе форума.

По его словам, на основе результатов окончательного отчета о расследовании катастрофы MH17, Украина совместно с другими государствами активно участвовала в разработке Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) новых стандартов и рекомендаций по управлению воздушным пространством и аэронавигационной информацией, учитывающих оценку рисков в зонах конфликта.

"Мы внедрили конкретные указания по оценке уровня угрозы безопасности гражданской авиации в Украине. Это касается как полетов над зонами конфликта или вблизи них, так и умышленных или неумышленных атак на гражданскую авиацию. Также разработаны и внедрены процедуры определения воздушного пространства, где полеты гражданских самолетов запрещены или ограничены при определенных условиях из-за угроз, возникающих в зонах конфликта", - отметил Криклий.

Он также подчеркнул, что Украина непрерывно принимает меры по совершенствованию процедур и технических составляющих Гражданско-военной координации при организации воздушного движения (Civil-Military ATM Coordination), в том числе с целью раннего предупреждения и оперативного реагирования на угрозы

"Мы полностью и безусловно поддерживаем инициативу по разработке лучших практик для управления рисками, связанными с зонами конфликта, как во всем мире, так и на национальном уровне, а также на государственном и местном уровнях", - подытожил Криклий.

Участие в форуме также приняли президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Кора ван Нивенхейзен, министр транспорта США Элейн Лан Чао, чрезвычайный и полномочный Посол Республики Корея в Канаде Чанг Кенг Рьонг, постоянный представитель Франции при Совете ИКАО посол Лоран Пик, член Совета безопасности Нидерландов профессор Маржолейн ван Ассельт.