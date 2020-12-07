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21:39 07.12.2020

"Грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

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Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, выведенный накануне на орбиту, в понедельник совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 13:40 по времени Восточного побережья США. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке корабль также привез коммерческий шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный, в частности, для запуска частных мини-спутников, а также сброса мусора и отходов с МКС.

Как сообщало NASA, в воскресенье ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

Это уже 21-й полет данного "грузовика" к МКС и первая миссия модифицированного варианта корабля (Cargo Dragon 2), который способен теперь доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в миссиях прежних "грузовиков" Cargo Dragon 1. Он сможет оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями предыдущего варианта.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.

Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС, общим весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Теги: #мкс #сша #корабль #стыковка
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