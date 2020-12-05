Украина в случае отсутствия подвижек в урегулировании на Донбассе может предложить отключить РФ от международной платежной системы, считает Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что если в переговорном процессе по урегулированию на Донбассе не будет подвижек до конца года, то Киев предложит усилить санкции против РФ, в частности отключив от международной платежной системы.

В эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24, отвечая на вопрос, какой у Киева "план Б" по урегулированию на Донбассе Кравчук сказал: "Тут я скажу свое мнение. Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы…, если это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать,".

При этом Кравчук подчеркнул, что Украина остается приверженной дипломатическому пути урегулирования на Донбассе. "Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины", - сказал он.

"Если Россия не хочет договорится дипломатическим политическим путем, (Украина должна – ИФ) сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление совместное: давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - отметил Кравчук.

Он напомнил, что в этом году был принят очень важный документ – документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, "который не идеально, но соблюдается".

"Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано", - констатировал Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что пока на временно оккупированной территории Донбасса будут чужие войска, там нельзя проводить выборы. По его словам, сначала надо создать условия, а потом проводить выборы.

На вопрос, поможет ли военное положение победить в войне на Донбассе, Кравчук сказал: "Ни в коем случае".

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua