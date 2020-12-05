Японские поисковики отыскали капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу после ее приземления в Австралии

Японская поисковая группа отыскала на юге Австралии капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, которая в субботу была сброшена с межпланетного зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Поиск велся в течение более часа в темное время суток с использованием вертолета и технических средств.

Образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты японским зондом в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

Посадка капсулы после вхождения в атмосферу Земли, которая осуществлялась с помощью парашютной системы, была зафиксирована в районе 20:05 по Киеву в штате Южная Австралия. К месту посадки была направлена японская поисковая группа. Капсула будет доставлена для вскрытия в лабораторию агентства JAXA в Японии.

Тем временем сам зонд "Хаябуса-2", обогнув Землю, продолжил полет к следующему астероиду - 1998 KY26, который находится на орбите между Землей и Марсом. Планируется, что в 2031 зонд также совершит посадку на него для забора грунта.

Зонд "Хаябуса-2", который весит около 600 кг, был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Стоимость проекта составила 260 млн долл. В общей сложности зонд пробыл вблизи астероида 18 месяцев с июня 2018 по ноябрь 2019 года.

22 февраля 2019 года японский космический аппарат совершил первую успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, диаметр которого составляет около 900 метров, для сбора грунта.

5 апреля 2019 года на поверхность астероида с высоты 500 метров был произведен выстрел заряда взрывчатого вещества для получения образцов глубокого грунта. 11 июля 2019 года зонд "Хаябуса-2" повторно сел на астероид в 20 метрах от кратера, который образовался при взрыве, чтобы собрать обломки грунта и отвезти их на Землю.

13 ноября 2019 года аппарат сошел с орбиты астероида и начал полет к Земле.