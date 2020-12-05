Российские наемники с начала суток суботы 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники с начала субботы пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, противник совершил обстрел позицій ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме этого, российские наемники применили противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывался огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские военные отметили, что у Авдеевки и неподалеку Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие. "На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем украинских военных", – добавили в штабе.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 93 взрывоопасных предмета.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news