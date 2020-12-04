Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представил государствам-участникам ОБСЕ украинскую инициативу по созданию Крымской платформы, которая призвана консолидировать усилия международного сообщества по Крыму, – сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Сегодня министр иностранных дел Украины в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ провел отдельное мероприятие "Международная ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги", – сказано в сообщении на сайте министерства в четверг вечером.

Министр отметил, что участие в мероприятии приняло более 150 делегатов-представителей разных стран.

В процессе презентации были подчеркнуты приоритеты работы Платформы:

безопасность, включая свободу мореплавання; обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора; защита прав человека и международного гуманитарного права; защита образовательных, культурных и религиозных прав; преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Министр также напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран участников мероприятия в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году.

Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-rozpoviv-derzhavamuchasnicyam-obsye-pro-pyat-prioritetiv-krimskoyi-platformi?v=5fc91b366e447&fbclid=IwAR0PDQhDBeGeLmOEbVYaC-NJTrHtbEZvT_7eFQHJ6TW3qdvAgZek0eMRCX4