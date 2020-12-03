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21:01 03.12.2020

Генпрокурор: в деле "Роттердам+" еще не поставлена точка

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Генпрокурор: в деле "Роттердам+" еще не поставлена точка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что следствие по отдельным эпизодам "Роттердам+" будет продолжаться.

"Дело по "Роттердам+" расследуется с 2017 года, сейчас оно на пике медиа-популярности потому, что прокурор САП закрыл это дело, когда до завершения сроков следствия оставалось 2 дня: я думаю, что точка в этом деле не поставлена, оно будет расследоваться в других эпизодах", - сказала она в четверг вечером в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

Теги: #роттердам #генпрокуратура
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