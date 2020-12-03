Аваков обсудил с послом Германии дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Стороны обсудили состояние текущего сотрудничества между МВД Германии и МВД Украины и наметили дальнейшие шаги в развитии двусторонних отношений", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Также во время встречи стороны обсудили методы борьбы с пандемией COVID-19. Фельдгузен поделилась опытом борьбы с коронавирусом в Германии.

Она также напомнила, что Украину и Германию объединяет сотрудничество с компанией "Airbus Helicopters", как немецко-французским предприятием, которое производит вертолеты для единой авиационной системы МВД.

Кроме того, Фельдгузен поприветствовала освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из незаконного заключения.

Аваков в свою очередь поблагодарил за неравнодушие в вопросе восстановления территориальной целостности Украины и урегулирования конфликта на Донбассе.

По результатам встречи стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.