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19:53 02.12.2020

Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

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Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Троим полицейским, избившим двоих ветеранов АТО в центре Львова, выдвинуты подозрения в групповом, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщили о подозрении троим сотрудникам Национальной полиции", - указано в сообщении.

Как было установлено во время следствия, 16 ноября трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской области в нетрезвом состоянии и в нерабочее время во время внезапно возникшего конфликта нанесли телесные повреждения двоим мужчинам.

Также установлено, что пострадавшие являются ветеранами АТО.

Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР во Львове.

Теги: #львов #ветераны #избиение
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