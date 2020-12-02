Троим полицейским, избившим ветеранов АТО во Львове, сообщили о подозрении в хулиганстве

Троим полицейским, избившим двоих ветеранов АТО в центре Львова, выдвинуты подозрения в групповом, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщили о подозрении троим сотрудникам Национальной полиции", - указано в сообщении.

Как было установлено во время следствия, 16 ноября трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской области в нетрезвом состоянии и в нерабочее время во время внезапно возникшего конфликта нанесли телесные повреждения двоим мужчинам.

Также установлено, что пострадавшие являются ветеранами АТО.

Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР во Львове.