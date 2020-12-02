События

19:28 02.12.2020

В аэропорту "Борисполь" у двух украинок изъяли более 50 г бриллиантов на 17 млн грн – СБУ

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В аэропорту "Борисполь" у двух украинок изъяли более 50 г бриллиантов на 17 млн грн – СБУ

Правоохранители изъяли у двух гражданок Украины в Международном аэропорту "Борисполь" партию бриллиантов, которую те планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ) в среду.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 млн гривень. Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями", - говорится в сообщении.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.

Теги: #сбу #бриллианты
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