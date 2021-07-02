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14:47 02.07.2021

Киевские таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

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Киевские таможенники задержали пассажира с бриллиантами в нижнем белье

Киевскими таможенниками совместно с пограничниками в аэропорту "Борисполь" зафиксирована попытка незаконного ввоза бриллиантов и драгоценных украшений, сообщает пресс-служба Киевской таможни в пятницу.

"Камни общей массой более 14 карат и 9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами, ввозил наш соотечественник, который возвращался авиарейсом из Турции и для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой "зеленый коридор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вопрос сотрудников таможни о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, гражданин предоставил отрицательный ответ и сказал, что имеет только личные вещи.

"Полиэтиленовый пакетик с девятью кольцами из белого металла со вставками из прозрачного камня и один бриллиант в конверте с сертификатом производителя, таможенники обнаружили во время проверки ручной клади пассажира, среди его личных вещей", - подчеркивают в таможне.

Там отмечают, что после этого мужчине ничего не оставалось, кроме как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробков с прозрачными бесцветными камнями. Все это он перемещал в нижнем белье, которое было надето на нем.

"Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное - это бриллианты и изделия из белого золота. Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля на "зеленом коридоре", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

"Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда. Их стоимость будет установлена дополнительно", - резюмируют таможенники.

 

Теги: #киев #таможня #бриллианты
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