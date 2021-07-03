Гражданин Турции пытался нелегально ввезти в Украину бриллианты и золотые изделия на 4,5 млн.грн - Госпогранслужба

В Международном аэропорту "Харьков" пресечена попытка нелегально ввезти в Украину бриллианты и золотые изделия общей стоимостью 4,5 млн.грн.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, оперативные сотрудники Харьковского погранотряда по информации коллег из ОКПП "Киев"совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула.

"В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили 2 кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA, общим весом 10 карат, цепочка золотая, весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, 9 колец из белого золота, украшенные бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и 6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса", - говорится в сообщении.

Иностранец пытался ввезти драгоценные камни с нарушением действующего законодательства Украины.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины.