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15:17 02.12.2020

Рада продлила на полгода работу ВСК по расследованию фактов возможной коррупции во власти, приведших к убыткам госбюджета

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Верховная Рада продолжила на полгода действие временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным убыткам доходной части государственного бюджета.

За соответствующее постановление №4263 проголосовало 306 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, срок действия пролонгирован, поскольку начатая работа по сбору и систематизации информации, которая содержится в документах правоохранительных органов и других органов государственной власти, еще не завершена.

Теги: #верховная_рада #вск
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