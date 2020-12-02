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14:54 02.12.2020

Украина изучает возможность использования фининструментов UKEF для закупки британских тестов и вакцины - глава МИД

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Украина изучает возможность использования фининструментов UKEF для закупки британских тестов и вакцины - глава МИД

Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UK Export Finance, UKEF) для закупки британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас идет переговорный процесс по реализации совместного проекта развития украинского флота и соответствующей инфраструктуры. Также мы изучаем возможность использования финансовых инструментов UKEF для приобретения британских тестов и вакцины в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Другим направлением является возможность использования этих ресурсов для строительства крупнейшей в Европе наземной ветряной электростанции в Запорожской области (проект Зофия)", - сказал министр в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос относительно интереса украинско-британских проектов к сотрудничеству с UKEF.

Кулеба напомнил, что в рамках подписанного 8 октября 2020 года меморандума о сотрудничестве между UK Export Finance и Кабмином Украины определены пять приоритетных сфер: безопасность и оборона, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и здравоохранение. Однако, отмети он, сотрудничество не ограничивается этими отраслями.

"10 декабря представители агентства проведут презентацию имеющихся инструментов финансирования и возможности для сотрудничества с украинскими партнерами в рамках украинского инвестиционного роуд-шоу", - анонсировал Кулеба.

Как отметил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в ходе онлайн-брифинга для украинских экспортеров "Двусторонняя торговля Украины и Великобритании после Brexit", механизм Экспортно-кредитного агентства Великобритании позволит получить доступ к льготному кредитованию под 2,5-4%.

"Это 2,5 млрд фунтов стерлингов кредитного соглашения, которое позволяет получить доступ к льготному кредитованию под 2,5-4% в зависимости от условий контракта", - сказал Пристайко на онлайн-брифинге, организованном посольством Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины. При этом доля британского партнера в таких проектах должна составлять 20%, добавил Пристайко.

Он также отметил, что хотя речь идет об импорте, украинские экспортеры смогут таким образом получить определенные услуги, технологии или сырье.

Теги: #коронавирус #кулеба #вакцина
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