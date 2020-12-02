События

10:34 02.12.2020

У дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами

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На днях, реализуя информацию оперативных сотрудников, пограничники Донецкого отряда обнаружили боеприпасы неподалеку от автодороги "Мариуполь-Пикузы".

"Два предмета, похожих на минометные мины, пограничный наряд заметил во время патрулирования неподалеку автодороги "Мариуполь-Пикузы". Они были скрыты под кучей хлама в 50 метрах от дороги", - сообщает в среду утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

О находке пограничники сообщили сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов. Место обнаружения опасных предметов передали под охрану сотрудникам Национальной полиции.

В ходе осмотра места находки пиротехническая группа Госслужбы Украины по ЧС обнаружила еще пять 82мм мин. Все выявленные взрывоопасные предметы изъяты представителями ГСЧС.

"Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к выявленным находкам. Также по данному факту в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - добавили в Погранслужбе.

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У дороги в Донецкой области пограничники обнаружили тайник с минометными минами

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Интерфакс-Украина
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