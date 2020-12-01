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22:20 01.12.2020

Крупный бизнес не должен уклоняться от уплаты налогов, прячась за ФЛП

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Крупный бизнес не должен уклоняться от уплаты налогов, прячась за ФЛП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает важность принятия Верховной Радой законопроекта, который на год откладывает обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей II-IV групп.

На своей странице в Фейсбук во вторник Ермак напомнил, что соответствующий законопроект был подан президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, и на его базе фракции нашли компромиссное решение, которое получило 319 голосов "за".

"Документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе. Принятые поправки также уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации", - отметил Ермак.

Руководитель ОПУ указал, что в условиях пандемии и карантина для президента Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес.

"Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФЛП. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам.

А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно", - подчеркнул он.

Теги: #налоги #ермак #украина #бизнес
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