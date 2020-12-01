И.о. руководителя САП: ситуацию с антикоррупционной инфраструктурой расцениваю как очередной виток противостояния нам

И.о руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Максим Грищук считает логичным сопротивление на всех уровнях работе антикоррупционных органов Украины с учетом категории расследуемых дел.

"Пять лет назад, когда мы начинали свою работу, понимали, что будет сложно, сейчас видим - очень сложно. Но это ожидаемо. Раньше не было такой категории дел, такой категории лиц, которых мы привлекаем к ответственности. Поэтому бешеное сопротивление на всех уровнях - это логично… Ситуацию, которая сложилась сейчас, я расцениваю как очередной виток противостояния нам", - сказал Грищук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, целесообразна ли будет работа НАБУ и САП, если Конституционный суд Украины признает неконституционным закон "О Высшем антикоррупционном суде", и.о. руководителя САП сказал: "Сейчас у многих есть желание усложнить нам работу… Не хочется моделировать такую ситуацию, все-таки считаю, что до этого не дойдет и здравый смысл победит".