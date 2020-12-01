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12:22 01.12.2020

Трех российских наемников объявили в международный розыск - СБУ

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Трех российских наемников объявили в международный розыск - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Как сообщается на сайте СБУ во вторник, из-за постоянного пребывания злоумышленников на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ сообщили им заочно о подозрении в совершении преступлений по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) и ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас суд решает вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.

"По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах присоединились в ряды террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Теги: #розыск #боевики #сбу
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